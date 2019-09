Bagni di Lucca



Bagni di Lucca torna ad essere… “Il Paese dei Balocchi”

mercoledì, 18 settembre 2019, 17:49

di simone pierotti

Nel prossimo fine settimana torna a Bagni di Lucca la manifestazione “Il Paese dei Balocchi”, giunta all’ottava edizione. Sabato 21 e domenica 22 settembre protagonista sarà il teatro di strada, con tanti artisti ed eventi che animeranno il centro della cittadina termale dalla mattina alla sera.

Un ricco e variegato programma, con il Teatro dei Burattini di Italo Pecoretti, folklore, mostre e mercatini, giochi per bambini, il tutto con la collaborazione del comune di Bagni di Lucca in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Mammalucco” e la Pro-Loco, il patrocinio di Provincia di Lucca e Unione dei Comuni e il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca e di altri sponsor come Enel Green Power, Geonova, Partecipazione e Sviluppo e i commercianti.

La manifestazione avrà un gustoso antipasto, con l’anteprima di venerdì 20 settembre: la mostra a tema “Pinocchio ai Bagni di Lucca” di Eva Alessandra Lombardi, che aprirà alle 17 presso la galleria comunale e lo spettacolo al Teatro Accademico, alle 21,15, “Cera una volta un pezzo di legno” di e con Paolo Bonanni narratore, accompagnato alla fisarmonica da Bruno Pierotti e alla chitarra a dodici corde da Angelo Severi. Presentazione del “Paese dei Balocchi” martedì mattina presso gli uffici comunali alla presenza del sindaco Paolo Michelini, del consigliere delegato Maria Barsellotti, dell’assessore alla cultura Antonio Bianchi, del vice presidente della Pro-Loco Valerio Ceccarelli e del direttore artistico Marco Nicoli.

Quest’ultimo ha ringraziato l’amministrazione comunale per il supporto e quanti hanno sostenuto l’iniziativa: “Invito tutti alle anteprime di venerdì prossimo, che tornano dopo alcuni anni. Sarà un ricco programma che divertirà grandi e piccini, e trasformerà Bagni di Lucca in un vero e proprio Paese dei Balocchi”.