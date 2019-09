Bagni di Lucca



Brutto incidente in scooter, grave un giovane

mercoledì, 18 settembre 2019, 08:08

di andrea cosimini

L'incidente è avvenuto stamattina, intorno alle 7.25, davanti al Supermercato Conad a Bagni di Lucca. Stando alle prime ricostruzioni, un giovane di 15 anni, di Benabbio, sarebbe rimasto ferito dopo uno scontro in scooter contro una jeep.



Il ragazzo, rimasto comunque sempre cosciente a seguito dell'impatto, avrebbe riportato un lieve trauma cranico e una frattura ad un arto inferiore. Sul posto si è immediatamente diretta la Misericordia di Borgo a Mozzano che ha provveduto a trasportare il paziente, in codice rosso, all'ospedale San Luca di Lucca.



Il giovane pare si stesse dirigendo verso scuola. Sul posto, per i rilievi, due pattuglie della polizia municipale coordinate dal comandante Marco Martini.