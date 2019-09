Bagni di Lucca



Cade cercatore di funghi, scattano i soccorsi

venerdì, 13 settembre 2019, 18:16

La stazione di Lucca del Sast, dopo l'intervento in soccorso dei due escursionisti di stamattina a Sillano (leggi qui), è poi ripartita in mattinata per un altro intervento a Crasciana nel comune di Bagni di Lucca.



Sul posto, oltre ai tecnici del Sast, si è portata l’ambulanza CRI di Bagni di Lucca e i vigili del fuoco. Qui l’infortunato è stato un cercatore di funghi, originario di Bagni di Lucca, che è caduto sotto la strada nei pressi del cimitero di Crasciana.



L’uomo, che ha riportato un trauma alla caviglia, è stato quindi trasportato in ospedale.