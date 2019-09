Bagni di Lucca : fornoli



Centro sanitario, Asl: "Rallentamenti non previsti, vicino inizio lavori"

venerdì, 6 settembre 2019, 11:55

E’ in dirittura d’arrivo il percorso per l’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo centro socio sanitario di Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca. L’avvio del cantiere è infatti previsto entro la metà del mese di ottobre.

"Entro questo mese di settembre - spiega l'Asl - verrà firmato il passaggio di consegne tra la vecchia ditta, che non può effettuare l’intervento, e quella che ha invece dato la propria disponibilità ad eseguire l’opera. Le parti interessate hanno ulteriormente rimandato, di qualche giorno, l’atto di cessione del contratto in quanto le aziende hanno dovuto affrontare alcune difficoltà di tipo amministrativo di non facile soluzione, ma adesso la conclusione del percorso è vicina.

Come già evidenziato in più circostanze, questo complesso atto notarile per il passaggio dalla ditta aggiudicataria a quella subentrante - nonostante la complessità del percorso che ha comportato rallentamenti non previsti - ha rappresentato comunque la procedura più rapida da attuare in questa situazione. L'alternativa sarebbe stata quella di ripartire da capo, con tempi sicuramente molto più lunghi".