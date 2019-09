Bagni di Lucca



Depuratore Gaia e cimiteri, minoranza impegna la giunta

martedì, 10 settembre 2019, 17:51

Continua senza sosta il lavoro dei consiglieri comunali di “Un futuro di Bagni di Lucca” Laura Lucchesi e Claudio Gemignani che hanno presentato un’interpellanza sul depuratore Gaia di Fornoli e segnalazioni sui cimiteri di Fornoli e Ponte a Serraglio.

Nell’interpellanza si segnala che per ben due volte, durante lo svuotamento del depuratore, arriva in piazza della stazione coi liquami e svuota gli stessi dentro un automezzo più grande, gli stessi, a causa del caldo, siano fermentati nel mezzo fermo in Piazza, facendo scoppiare i tubi, fuoriuscendo, imbrattando e la piazza e gli automezzi, oltre a generare miasmi incredibili.

“Ovviamente, da lì è partito poi l’intervento di lavaggio della società Gaia, anche se le auto sono rimaste sporche. Ormai però, e il danno ambientale, con le acque di lavaggio che hanno sicuramente filtrato nel terreno e nelle falde, e di immagine, con i turisti che sbalorditi assistevano a ciò, sono cosa fatta”. Si chiede pertanto di sapere lo stato di conservazione e manutenzione del depuratore fognario in oggetto; le azioni che la vostra amministrazione intende intraprendere affinché non accadano più tali fatti incresciosi e vergognosi; se non sia il caso di fare comunicazione scritta, ove ad oggi non fosse stata ancora fatta, chiedendo lumi e magari, perché no, i danni di immagine.

Inoltre il gruppo di opposizione segnala all’assessore alle manutenzioni di aver ricevuto segnalazioni da cittadini su buche nel parcheggino davanti il cimitero di Ponte a Serraglio; vialetti interni al cimitero di Ponte a Serraglio dissestati e col ghiaino ormai assente, quindi pericolosi; viale davanti ai forni nuovi del cimitero di Fornoli, completamente privo di ghiaia, con conseguente ione di scalino, e di pozza d’acqua ad ogni pioggia.