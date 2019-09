Bagni di Lucca



In ospedale dopo caduta, bimbo torna a casa

mercoledì, 18 settembre 2019, 15:19

di andrea cosimini

Solo tanto spavento, per fortuna, ma nessuna grave conseguenza per il bimbo, di circa un anno e mezzo di età, che oggi pomeriggio, intorno alle 13.46, è stato soccorso dai mezzi del 118 a Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca, dopo essere caduto dal primo piano di un'abitazione.



Stando alle prime ricostruzioni, in attesa dei rilievi più precisi da parte delle forze dell'ordine, pare che la caduta del piccolo sia stata del tutto accidentale. I sanitari lo hanno trovato cosciente e senza grosse fratture. Viste la dinamica e l'età del piccolo, però, è stato deciso di trasferirlo al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca in codice rosso.



Sul posto erano presenti la Croce Rossa di Bagni di Lucca e un'ambulanza medicalizzata. In giornata, i genitori hanno potuto finalmente riportare a casa il bimbo.