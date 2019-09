Bagni di Lucca



La montagna che muore: chiuderà dopo 36 anni la storica edicola di Marina a Benabbio

martedì, 10 settembre 2019, 08:53

di simone pierotti

La società è cambiata e continua a cambiare a grandi velocità: il progresso, così lo chiamano, porta con sé tante innovazioni e cambiamenti positivi per la comunità ma finisce per modificare abitudini ed usanze che mai ritorneranno. E’ il destino dei cosiddetti negozi di paese, destinati inevitabilmente a scomparire. Ogni tanto, con un pizzico di malinconia e di amarcord, ce ne occupiamo. Stavolta tocca alla storica edicola tabacchi di Benabbio, gestita da ben 36 anni dalla signora Marina Bertolacci che a sua volta l’aveva rilevata dai precedenti titolari nel 1983.

La notizia è apparsa su una pagina facebook: Marina ha infatti annunciato che al termine del 2019 andrà in pensione e che mette in vendita la propria attività. Ovviamente, se non troverà acquirenti, impresa non semplice in questi tempi, il negozio rimarrà chiuso e Benabbio perderà il suo storico punto di riferimento. L’edicola, infatti, era divenuto un po' il centro di aggregazione del paese: la signora Bertolacci conosce praticamente tutti in paese, ha visto crescere almeno tre generazioni. Come accade nei centri di montagna, qua si sapeva tutto di tutti, Marina era un po' la fonte di informazioni più attenta (ed attendibile) di Benabbio.

Vediamo se si faranno avanti interessati a proseguire l’attività commerciale. Intanto da rumors di paese abbiamo appreso che anche la storica “maratonina” che si svolge tutti gli anni nel mese di dicembre, potrebbe chiudere i battenti: ci sarà l’edizione 2019 ma potrebbe essere l’ultima, dato che sono sempre meno i volontari che si danno da fare per iniziative del genere. Peccato, un’altra brutta “botta” a quella vita di paese che se ne sta andando.

Per informazioni sulla vendita dell'attività: 338/8798441, bertolaccimarina@alice.it.