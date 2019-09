Bagni di Lucca



Lucchesi e Gemignani esultano: “Verrà rifatta la linea Enel a Monti di Villa”

domenica, 22 settembre 2019, 20:31

Non si ferma l’attività quotidiana dei consiglieri del gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca” Laura Lucchesi e Claudio Gemignani. Grazie al loro interessamento, verrà progettato e appaltato, in tempi rapidi, il rifacimento della linea Enel in via di Colichi a Monti di Villa, dissestata dal 5 marzo 2015, dopo una tempesta di vento.

“Grazie al nostro stressare, grazie ai nostri referenti politici – commentano i consiglieri di opposizione - grazie ai cittadini che ci hanno segnalato un problema dimenticato anche dalle istituzioni locali da oltre 4 anni. Grazie all'onorevole Riccardo Zucconi e al suo assistente. Grazie al responsabile istituzionale e rapporti con le istituzioni parlamentari Enel e grazie al Referente Toscana Area Centro Enel. Ora seguiremo l'evolversi della situazione. Ma oggi abbiamo ricevuto telefonate rassicuranti”

Inoltre Lucchesi e Gemignani rendono noto che il viceprefetto Foligno ha risposto alla recente segnalazione sul mancato rispetto delle “quote rosa” in consiglio con la nomina dell’assessore Bianchi. “Come promesso abbiamo inviato comunicazione al Prefetto. Abbiamo evidenziato una parte, interessante e significativa. Per noi resta la gravità politica di tale gesto. Di ciò che ci fu risposto in consiglio alle nostre perplessità. Ci riempiamo la bocca di parità di genere, è stata istituita anche la delega”.