Lutto per la scomparsa della dottoressa Angela Lopane Castrucci

martedì, 3 settembre 2019, 16:36

E' deceduta oggi (3 settembre) la dottoressa Angela Lopane Castrucci, per anni apprezzata psicologa-psicoterapeuta presso l’Azienda USL2. A ricordarla sono il presidente del Lions Club Garfagnana, Ubaldo Pierotti, e il delegato Ezio Pierotti.

"Con il Lions Club Garfagnana - affermano -, attraverso il gruppo delle Mogli Lions, di cui faceva parte, è stata attiva nella promozione e coordinazione delle giornate di sensibilizzazione le quali trattavano, di anno in anno, argomenti sociali attuali e dibattuti, come la dipendenza dal gioco d’azzardo, i rischi e i pericoli derivanti dall’uso di cannabis, il rapporto tra genitori e figli e altri; nell’associazione lascia un grande vuoto difficilmente colmabile. La ringraziamo per l’impegno, la competenza e la passione che ha profuso nello svolgere le tematiche sociali di volta in volta affrontate.

Come Accademica, ossia appartenente alla Delegazione Garfagnana – Val di Serchio della Accademia Italiana della Cucina, è stata numerose volte Simposiarca, ovvero la persona addetta all’organizzazione della cena e degli interventi previsti, delle Conviviali dedicate alla Cultura: memorabili quelle sulla cucina di Giacomo Puccini; già non più in salute, portavoce la figlia Maria Vittoria, quella dedicata a Paolina Borghese Bonaparte.

Amante della storia del paese è stata socia per molti anni dell’Istituto Storico Lucchese, Sezione di Bagni di Lucca, partecipando attivamente alla vita della sezione.

Donna attenta e sensibile ai bisogni sia materiali sia morali delle persone e delle famiglie per anni ha collaborato con la Parrocchia di Bagni di Lucca e con la Caritas-San Vincenzo del paese, per aiutare tutti coloro che si trovavano in difficoltà".

Il funerale avrà luogo domani (mercoledì 4 settembre), alle 18, presso la chiesa parrocchiale di Ponte a Serraglio.