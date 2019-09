Massi caduti sulla via Ducale, si attiva la provincia

Altri articoli in Bagni di Lucca

giovedì, 26 settembre 2019, 16:53

Il 26 settembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari. Nel mondo ci sono più di 13.800 testate nucleari e per questo il 7 luglio 2017 è stato approvato il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW)

domenica, 22 settembre 2019, 20:31

Non si ferma l’attività quotidiana dei consiglieri del gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca” Laura Lucchesi e Claudio Gemignani. Grazie al loro interessamento, verrà progettato e appaltato, in tempi rapidi, il rifacimento della linea Enel in via di Colichi a Monti di Villa, dissestata dal 5 marzo 2015, dopo...

giovedì, 19 settembre 2019, 11:29

L'assessore del comune di Bagni di Lucca Antonio Bianchi, con delega ai trasporti, interviene per fare alcune precisazioni riguardo l'inizio dell'anno scolastico nel comune termale

mercoledì, 18 settembre 2019, 17:49

Nel prossimo fine settimana torna a Bagni di Lucca la manifestazione “Il Paese dei Balocchi”, giunta all’ottava edizione. Sabato 21 e domenica 22 settembre protagonista sarà il teatro di strada, con tanti artisti ed eventi che animeranno il centro della cittadina termale dalla mattina alla sera

mercoledì, 18 settembre 2019, 15:19

Un bimbo di circa un anno e mezzo di età è caduto oggi dal primo piano di una abitazione, senza riportare grosse fratture. E' stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Luca ma, già in giornata, i genitori lo hanno riportato a casa

mercoledì, 18 settembre 2019, 14:41

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, che a Lucca per gli azzurri è anche consigliere della provincia e coordinatore provinciale del partito, dopo i due incidenti stradali di stamattina: uno a Bagni di Lucca e uno ad Altopascio al Turchetto