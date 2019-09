Bagni di Lucca



Milena Bertolacci taglia il traguardo dei 109 anni

lunedì, 16 settembre 2019, 09:32

Sabato 14 settembre il sindaco Paolo Michelini, accompagnato dalla consigliera delegata alle politiche giovanili e della terza età, ha reso omaggio alla signora Milena Bertolacci che ha raggiunto il traguardo dei 109 anni. Nel consegnarle un mazzo di fiori, ha formulato i migliori auguri per l’importante traguardo sia a nome personale che dell’intera amministrazione comunale.



“Siamo orgogliosi – sono le parole dei due amministratori - di questo raro traguardo raggiunto dalla signora Milena, tra l’altro in perfetta forma in relazione all’età, che porta Bagni di Lucca ad avere questo primato nella provincia e sicuramente anche a livello regionale. Vale ricordare che nel corrente anno precedentemente sono state festeggiate tre signore che hanno raggiunto il traguardo dei 100 anni”.



La signora Milena, attorniata dai figli e parenti, ha scambiato alcune parole con il primo cittadino e la consigliera delegata, invitandolo a ritornare per sottoporgli alcuni problemi ed uno scambio di opinioni.