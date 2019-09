Bagni di Lucca



Mostra micologica all'Orrido di Botri

venerdì, 13 settembre 2019, 16:15

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, in collaborazione con il gruppo naturalistico "Prato Fiorito e dintorni" ed il comune di Bagni di Lucca, organizza, presso il punto informazione della Riserva Naturale Statale Orrido di Botri, situato in località Ponte a Gaio, una mostra micologica riguardante le principali specie di funghi, commestibili e non, presenti sul territorio.



Gli esperti micologici saranno a disposizione per qualsiasi informazione sul riconoscimento e il personale del reparto offrirà informazioni circa le regole della raccolta e l'importanza ecologica dei funghi.



La mostra coincide inoltre con la chiusura, per la stagione 2019, della Riserva Naturale dell'Orrido di Botri.



Per informazioni rivolgersi al punto informazione di Ponte a Gaio, gestito dal personale del Reparto Carabinieri Bioviversità di Lucca: 0583-800020, dalle 9 alle 18.