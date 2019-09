Bagni di Lucca



Nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa

mercoledì, 18 settembre 2019, 12:08

Lunedì 7 ottobre alle 21, presso la nuova Sala Corsi in Via Umberto I° n. 51 nel capoluogo di Bagni di Lucca, avrà inizio il corso di accesso alla Croce Rossa Italiana.



Il corso si svolgerà in orario serale nel mese di ottobre e novembre e tratterà diverse tematiche inerenti le attività istituzionali dell'associazione; dalla storia della Croce Rossa e dei suoi Principi alle basilari manovre salvavita e di primo soccorso, dalla progettazione delle iniziative in risposta alle esigenze del territorio alla formazione per garantire la sicurezza dei volontari.



Per il corso, aperto a tutti, è prevista un’età minima di 14 anni. Al termine di questo percorso sarà possibile accedere a diverse specializzazioni in campo sanitario, assistenza alla popolazione e soccorso in situazioni di emergenza. Il corso base infatti è il primo passo per scoprire le innumerevoli attività che Croce Rossa copre non solo come servizio in ambulanza, ma anche come protezione civile, assistenza alle fasce più deboli della popolazione e della divulgazione del diritto internazionale umanitario.



Per iscriversi basterà collegarsi alla piattaforma gaia.cri.it e seguire le fasi di registrazione, pere ulteriori informazioni contattare il nostro centralino al numero 0583805454