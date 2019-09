Partiti i lavori di demolizione della scuola di Scesta

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 2 settembre 2019, 12:03

Da diversi giorni il cestino per i rifiuti, situato nel Parco della Pace a Fornoli, adiacente la fontana, era sparito. Nei giorni precedenti infatti era stato completamente divelto e gettato nel Torrente Lima sottostante. Il giovane Tommaso Orsi si è reso subito disponibile per il suo recupero

lunedì, 2 settembre 2019, 09:52

Il gruppo di maggioranza “Uniti per Cambiare” interviene per rispondere al consigliere comunale di minoranza, Claudio Gemignani, capogruppo di "Un futuro per Bagni di Lucca"

domenica, 1 settembre 2019, 18:27

Cinque feriti dopo un incidente avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 16, tra Casabasciana e Ponte a Diana, nel comune di Bagni di Lucca, che ha visto coinvolti tre mezzi

sabato, 31 agosto 2019, 09:42

La modalità fu inventata da Katryn Bigelow nel film Point Break del 1991: quattro giovani rapinatori seriali facevano assalti fulminei alle banche della California per pagarsi la passione per il surf e in ogni rapina indossavano la maschera di quattro presidenti americani.

mercoledì, 28 agosto 2019, 09:14

Continuano i gazebo della Lega in Mediavalle e Garfagnana per il tesseramento e per il ringraziamento del sostegno dato. Appuntamento per sabato 31 agosto, presso la piazza J. Varraud (davanti al Bar Roma), a Bagni di Lucca, dalle 9 alle 12

martedì, 27 agosto 2019, 09:03

I due consiglieri comunali del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, hanno presentato una mozione denominata “Plastic Free Challenge” sulla progressiva abolizione della plastica monouso