Premio Martinelli all'artista Cristina Finucci, originaria di Casabasciana

venerdì, 13 settembre 2019, 18:16

Sul posto, oltre ai tecnici del Sast, si è portata l’ambulanza CRI di Bagni di Lucca e i vigili del fuoco. L’infortunato è stato un cercatore di funghi, originario di Bagni di Lucca, che è caduto sotto la strada nei pressi del cimitero di Crasciana

venerdì, 13 settembre 2019, 16:27

Si stanno concludendo i lavori alla scuola "M. Trenta" del capoluogo bagnino. Come da impegni presi, l'amministrazione è pronta a consegnare agli alunni delle classi medie e superiori l'edificio in tempo per il regolare inizio dell'anno scolastico

venerdì, 13 settembre 2019, 16:15

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, in collaborazione con il gruppo naturalistico "Prato Fiorito e dintorni" ed il comune di Bagni di Lucca, organizza, presso il punto informazione della Riserva Naturale Statale Orrido di Botri, situato in località Ponte a Gaio, una mostra micologica riguardante le principali specie di funghi,...

venerdì, 13 settembre 2019, 13:15

Così il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti a cui è appena arrivata la risposta a sua interrogazione sull’impianto rifiuti di Tana Termini, al confine tra Bagni di Lucca – dove seguono con attenzione la vicenda gli azzurri di zona Claudio Gemignani e Laura Lucchesi – e San Marcello Piteglio

giovedì, 12 settembre 2019, 08:29

Il gruppo di opposizione del comune di Bagni di Lucca, "Progetto Rinascimento", composto dai due consiglieri Massimo Betti (capogruppo) e Giulia Mariani, attacca l'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Michelini sulle promesse fatte in campagna elettorale

martedì, 10 settembre 2019, 17:51

Continua senza sosta il lavoro dei consiglieri comunali di “Un futuro di Bagni di Lucca” Laura Lucchesi e Claudio Gemignani che hanno presentato un’interpellanza sul depuratore Gaia di Fornoli e segnalazioni sui cimiteri di Fornoli e Ponte a Serraglio