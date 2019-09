Primo giorno di scuola, sindaco in visita alle classi

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 16 settembre 2019, 17:10

Riparte il laboratorio di teatro della “Compagnia Teatrale di Bagni di Lucca“. Anche quest’anno i corsi saranno tenuti dai docenti: Guendalina Tambellini, attrice, che si occuperà del movimento scenico e dell’interpretazione, e dal tenore Claudio Sassetti che si occuperà della vocalità e della dizione

lunedì, 16 settembre 2019, 10:17

Il gruppo di maggioranza "Uniti per Cambiare", guidato dal primo cittadino di Bagni di Lucca Paolo Michelini, interviene per rispondere alle accuse mosse dal gruppo di minoranza "Progetto Rinascimento" capitanato da Massimo Betti

lunedì, 16 settembre 2019, 09:32

Sabato 14 settembre il sindaco Paolo Michelini, accompagnato dalla consigliera delegata alle politiche giovanili e della terza età, ha reso omaggio alla signora Milena Bertolacci che ha raggiunto il traguardo dei 109 anni

sabato, 14 settembre 2019, 09:53

E' stato assegnato il Premio Martinelli, riconoscimento per specifici meriti nell'ambito sociale e della solidarietà, all'artista Cristina Finucci, nata a Lucca nel 1956, originaria di Casabasciana (Bagni di Lucca), artista, architetto e fondatrice del Garbage Pacth State

venerdì, 13 settembre 2019, 18:16

Sul posto, oltre ai tecnici del Sast, si è portata l’ambulanza CRI di Bagni di Lucca e i vigili del fuoco. L’infortunato è stato un cercatore di funghi, originario di Bagni di Lucca, che è caduto sotto la strada nei pressi del cimitero di Crasciana

venerdì, 13 settembre 2019, 16:27

Si stanno concludendo i lavori alla scuola "M. Trenta" del capoluogo bagnino. Come da impegni presi, l'amministrazione è pronta a consegnare agli alunni delle classi medie e superiori l'edificio in tempo per il regolare inizio dell'anno scolastico