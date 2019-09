Bagni di Lucca



Riparte il laboratorio di teatro a Bagni di Lucca

lunedì, 16 settembre 2019, 17:10

Riparte il laboratorio di teatro della “Compagnia Teatrale di Bagni di Lucca“. Anche quest’anno i corsi saranno tenuti dai docenti: Guendalina Tambellini, attrice, che si occuperà del movimento scenico e dell’interpretazione, e dal tenore Claudio Sassetti che si occuperà della vocalità e della dizione. I corsi, che si svolgono da molti anni nella cittadina termale, hanno riscosso sempre molto successo, e la messa in scena dello spettacolo di fine corso al Teatro Accademico è ormai diventato un appuntamento fisso per tutti gli amanti di questa arte!



Le iscrizioni all’anno accademico 2019/20 sono aperte. Per informazioni contattare i numeri 347 3186925 - 347 7747535.



“Il sipario è aperto lo spettacolo va in scena”.