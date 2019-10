Bagni di Lucca



San Gemignano, opposizione denuncia stato della strada

mercoledì, 2 ottobre 2019, 08:46

"Un futuro per Bagni di Lucca", per voce del capogruppo Claudio Gemignani e del consigliere Laura Lucchesi, torna a denunciare le condizioni in cui versano le strade del territorio.



"Ecco come si presenta la strada che passa dentro la frazione di San Gemignano - denunciano -. Una vergogna. Gaia, dopo averla sbucherellata tutta, con la promessa di una sostituzione di vari metri di tubo di acquedotto marcio, e del ripristino del fondo stradale, dopo due mesi nulla, ha ritappato, per così dire, le buche create da essa stessa, portato via cartelli e tubo, e lasciato la popolazione a bocca aperta e con amarezza. Alla fine ci rimette sempre il solito cittadino".



"Ora siamo stufi - concludono -. Proprio dai cittadini raccogliamo lo sfogo, lo facciamo nostro e lo rigiriamo a chi di dovere affinché intervenga. Ora basta. A voi il giudizio dalle foto, inviateci dai cittadini".