Scontro tra tre auto, cinque feriti

sabato, 31 agosto 2019, 09:42

La modalità fu inventata da Katryn Bigelow nel film Point Break del 1991: quattro giovani rapinatori seriali facevano assalti fulminei alle banche della California per pagarsi la passione per il surf e in ogni rapina indossavano la maschera di quattro presidenti americani.

mercoledì, 28 agosto 2019, 09:14

Continuano i gazebo della Lega in Mediavalle e Garfagnana per il tesseramento e per il ringraziamento del sostegno dato. Appuntamento per sabato 31 agosto, presso la piazza J. Varraud (davanti al Bar Roma), a Bagni di Lucca, dalle 9 alle 12

martedì, 27 agosto 2019, 09:03

I due consiglieri comunali del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, hanno presentato una mozione denominata “Plastic Free Challenge” sulla progressiva abolizione della plastica monouso

lunedì, 26 agosto 2019, 12:17

Ha avuto il via venerdì 23 agosto la raccolta firme di Fratelli d'Italia per chiedere elezioni subito e per dire "no" ad un cosiddetto "governo di inciucio" che andrebbe contro la volontà popolare

sabato, 24 agosto 2019, 08:42

I consiglieri comunali della lista “Un Futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, hanno presentato un'interpellanza da sottoporre al consiglio comunale sulle situazioni di pericolo al parco "Contessa Casalini" del capoluogo

lunedì, 19 agosto 2019, 21:11

L'incendio è scoppiato oggi pomeriggio all'interno della Cava Borgognoni, in località Tana a Bagni di Lucca, ed ha interessato una vagliatrice. Ferito anche un operaio che stava lavorando con una bombola di acetilene