Bagni di Lucca



Si concludono i lavori alla "M.Trenta": rispettati i tempi di consegna

venerdì, 13 settembre 2019, 16:27

di andrea cosimini

A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, ed in perfetta sincronia con la tabella di marcia, si stanno concludendo i lavori alla scuola "M. Trenta" nel capoluogo di Bagni di Lucca. La prima campanella suonerà quindi regolarmente per le classi delle medie ed elementari.



Sull'edificio erano iniziati i lavori di messa in sicurezza anti-sismica. Nel mese di agosto ci fu un incontro con i genitori degli alunni, a cui parteciparono l'amministrazione, l'ufficio tecnico, l'ingegnere e la ditta interessata, in cui venne detto che, entro il 16 settembre, i lavori, in certi settori della scuola, sarebbero stati ultimati e che, quindi, sarebbe ripartita, a pieno ritmo e senza alcun problema, l'inizio dell'anno scolastico.



"Abbiamo mantenuto gli impegni presi - dichiara la giunta guidata dal sindaco Paolo Michelini - L'unica cosa, come detto già in occasione della riunione di agosto, la palestra non verrà consegnata subito ma entro il 30 di ottobre. La scuola comunque è efficiente, non ci sono cantieri interni, e verrà completata non appena finirà l'anno scolastico. A partire dal mese di giugno, infatti, proseguiranno i lavori all'interno dell'edificio. Certi interventi che potremo fare sull'esterno andranno invece avanti senza disturbare nessuno".



Particolarmente soddisfatto anche il vice-sindaco Sebastiano Pacini, assessore con delega ai lavori pubblici, che in chiusura ci tiene a fare alcuni ringraziamenti: "Ringrazio la ditta Guidi - termina il consigliere - e tutte le ditte che hanno collaborato con lei, l'ingegnere Livio Paris e l'ufficio tecnico comunale".