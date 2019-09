Torna il Paese dei Balocchi, la rassegna dedicata a Pinocchio

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 10 settembre 2019, 17:51

Continua senza sosta il lavoro dei consiglieri comunali di “Un futuro di Bagni di Lucca” Laura Lucchesi e Claudio Gemignani che hanno presentato un’interpellanza sul depuratore Gaia di Fornoli e segnalazioni sui cimiteri di Fornoli e Ponte a Serraglio

martedì, 10 settembre 2019, 12:44

Venerdì 13 settembre alle 10, presso la Biblioteca Comunale di Bagni di Lucca (ex chiesa inglese), si aprirà la XIV edizione del Convegno Internazionale organizzato dalla Fondazione Culturale Michel de Montaigne in collaborazione con l'Università di Pisa e con il patrocinio del comune, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca...

martedì, 10 settembre 2019, 08:53

La notizia è apparsa su una pagina facebook: Marina ha infatti annunciato che al termine del 2019 andrà in pensione e che mette in vendita la propria attività

venerdì, 6 settembre 2019, 11:55

Entro questo mese di settembre verrà firmato il passaggio di consegne tra la vecchia ditta, che non può effettuare l’intervento, e quella che ha invece dato la propria disponibilità ad eseguire l’opera

venerdì, 6 settembre 2019, 10:35

L’annuncio arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti che nel maggio scorso, di concerto con consiglieri comunali degli azzurri a Bagni di Lucca Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, aveva presentato un’interrogazione sul centro sanitario promesso alla cittadinanza da ben 13 anni

giovedì, 5 settembre 2019, 22:51

Il gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", composto dai due consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, ha presentato un'interpellanza con risposta scritta e in consiglio comunale in merito ai risultati raggiunti, dall’attivazione della convenzione ad oggi, per la gestione in forma associata del servizio di polizia municipale...