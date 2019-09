Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: interpellanza sui migranti e mozione sul “plastic free”

venerdì, 27 settembre 2019, 10:43

Il gruppo di minoranza “Un futuro per Bagni di Lucca” prosegue la propria battaglia in consiglio comunale ed ha proposto una mozione denominata “Plastic free challenge”, come hanno fatto altri gruppi di opposizioni dei comuni limitrofi. In particolare i consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani chiedono di aderire favorendo la progressiva abolizione della plastica monouso dagli uffici comunali, abolire gradualmente la plastica monouso dai catering legati ad eventi e convegni patrocinati dall’amministrazione e promuovere una campagna di informazione tra i cittadini e le scuole, nonché per le cooperative che gestiscono servizi per conto del comune.

Polemiche perché in consiglio ne è stata presentata una dalla maggioranza sullo stesso tema che, secondo la minoranza, poteva essere evitata.

Altra interpellanza quella per conoscere il numero dei richiedenti asilo alloggiati sul territorio comunale di Bagni di Lucca. Il primo cittadino ha dato risposta che al momento ci sono 8 richiedenti asilo in un locale sito in Via Roma, 8 richiedenti asilo in un locale sito in Via Roma Ponte, 11 richiedenti asilo in un locale, ex hotel La Frantoia, a Fornoli, 9 richiedenti asilo in un locale al Bagno alla Villa e 6 richiedenti asilo in un locale a Casoli. Totale 42 richiedenti asilo sul territorio comunale.