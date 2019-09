Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Polizia municipale, lumi su gestione associata"

giovedì, 5 settembre 2019, 22:51

Il gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", composto dai due consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, ha presentato un'interpellanza con risposta scritta e in consiglio comunale in merito ai risultati raggiunti, dall’attivazione della convenzione ad oggi, per la gestione in forma associata del servizio di polizia municipale nel comune di Bagni di Lucca.

"Ritenendo opportuno avere un quadro completo delle attività effettivamente svolte dalla convezione e vautata la necessità di attivare una importante fase di verifica - affermano i due consiglieri - si interpella il sindaco per conoscere se gli uffici competenti abbiano regolarmente relazionato sulle attività svolte, ed in caso affermativo se non si reputi di dover trasmettere la relativa documentazione ai consiglieri comunali"

"Inoltre - concludono - si interroga il primo cittadino per conoscere i risultati raggiunti e le attività svolte rispettivamente nell’ambito di ognuna delle funzioni sopra elencate, ponendo particolare attenzione ai risultati economici ed operativi raggiunti, in positivo od in negativo".