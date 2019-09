Bagni di Lucca



Uniti per Cambiare: "Casse comunali allo stremo grazie a periodi passati"

lunedì, 2 settembre 2019, 09:52

Il gruppo di maggioranza “Uniti per Cambiare” interviene per rispondere al consigliere comunale di minoranza, Claudio Gemignani, capogruppo di "Un futuro per Bagni di Lucca".

“Ad ogni male ci sono due rimedi: il tempo ed il silenzio.” - esordisce il gruppo - Probabilmente i rappresentanti di “Un futuro per Bagni di Lucca” Claudio Gemignani e Laura Lucchesi con l’aggiunta degli ex consiglieri Riccardo Arrighi e Daniele Boni non hanno fatto tesoro del secondo consiglio".

"Era meglio tacere e evitare repliche - dichiara -, avrebbero ottenuto migliori risultati. Il passare del tempo giustifica il consigliere Lucchesi che non ha vissuto il periodo politico al quale ha fatto riferimento il consigliere Pelagalli nel suo intervento in consiglio comunale mentre gli altri potevano usare la regola del silenzio ed evitare un comunicato dai contenuti ridicoli e fuorvianti. La storia è una materia furbescamente interpretabile ma i fatti concreti restano visibili nei dati e negli importi. Le opere mal fatte e i mutui accesi sono, ancor oggi, la testimonianza di uno spreco di denaro che è causa degli enormi problemi ai bilanci comunali passati e futuri".

"Se parlare della vendita della centrale idroelettrica in toni trionfali è il modo di concepire la gestione del bene pubblico - attacca - allora siamo messi veramente male. Il risparmio di 420 mila euro all’anno sulla quota mutui è nientemeno che lo stesso importo che fruttava alle casse comunali la gestione della centrale. Venderla è stata una necessità della vecchia amministrazione Donati-Contrucci che, in odore di sconfitta elettorale, hanno sacrificato l’unico bene vendibile per tamponare un bilancio comunale che era ai limiti del dissesto".

"Il riferimento ai mutui pregressi è alquanto inopportuno - continua -. Il dissesto finanziario del comune degli anni '80/90 ha bloccato qualsiasi forma di mutuo fino al 1999. Affermare che le amministrazioni precedenti a quella Contrucci avevano contratto mutui è una bufala colossale visto che per tutto il periodo del dissesto tali operazioni erano bloccate. Soltanto a fine anni '90 ne fu fatto uno, in pieno dissesto, per chiudere il debito del “Piano di Risanamento”; l’importo era di circa 5 miliardi di vecchie lire che corrispondono a 2,5 milioni di euro; cifra che nel 2003 era già calata. Quindi a partire dal 2003 le gestioni di centro destra hanno contratto Mutui per le cose più disparate senza aver creato un solo posto di lavoro".

"Dicono Gemignani & Co. - rincara il gruppo - che questa amministrazione è troppo impegnata a seguire le regole e il territorio non viene considerato; peccato che il nostro comune è stato lasciato proprio dalle loro amministrazioni in totale abbandono ed oggi, approfittando della scarsa memoria dei cittadini, lo rinfacciano a noi. Questa amministrazione ha trovato scuole in abbandono, strade disastrate, cimiteri da ampliare, piscine inutilizzabili, impianti termali chiusi e nuovamente da ristrutturare, paesi della montagna in totale abbandono e Gemignani continua a fare interpellanze su questi problemi come se lui non fosse mai stato presente nella gestione politica del comune. Un metodo molto furbo; parlare alla pancia della gente senza mai approfondire sulle responsabilità contando sulla scarsa memoria".

"Purtroppo - sottolinea - le casse comunali sono allo stremo grazie proprio a questi periodi passati, coadiuvati nel disastro dagli ultimi 5 anni di amministrazione Betti. Per concludere eviti Gemignani e Co. di difendere opere indifendibili quali la passerella di Ponte a Serraglio o i vari parcheggi o altre nefandezze realizzate con mutui spropositati. La lista sarebbe lunghissima ma se vogliono possiamo farne un elenco. Evitino, anche, di nominare Michelini che, al tempo, era un impiegato del comune ed ha sempre svolto correttamente il suo lavoro con qualsiasi tipo di amministrazione, comportandosi correttamente con tutte le forze politiche come il ruolo imponeva. Ruolo tra l'altro di carattere amministrativo e non contabile quindi senza nessuna influenza tecnica sui mutui".

"Per quanto riguarda l’assessore Bianchi, presente nella giunta Contrucci dal 1999 al 2004 - conclude -, sappiamo tutti che, per aver osato porre domande ed esternato dubbi su alcuni lavori, venne estromesso dalla seconda giunta Contrucci (2004-2007) nonostante avesse riportato il maggior numero di consensi elettorali".