Bagni di Lucca



XIV Convegno Internazionale alla Biblioteca Comunale

martedì, 10 settembre 2019, 12:44

Venerdì 13 settembre alle 10, presso la Biblioteca Comunale di Bagni di Lucca (ex chiesa inglese), si aprirà la XIV edizione del Convegno Internazionale organizzato dalla Fondazione Culturale Michel de Montaigne in collaborazione con l'Università di Pisa e con il patrocinio del comune, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dell'Istituto Storico Lucchese.



Il convegno propone il seguente tema: Alla ricerca del ben-essere: luoghi e paradisi della salute nella tradizione artistico-letteraria che sarà trattato e sviluppato da diciotto studiosi provenienti da Università italiane e straniere: due addirittura dalla repubblica di Cina e uno dal Sudafrica.



La quarta delle cinque sessioni in cui si articola il Convegno, si svolgerà sabato 14 pomeriggio alle ore 16.00 presso lo stabilimento termale “J. Varraud” a Bagni Caldi perché Bagni di Lucca è sede di uno dei complessi termali più antichi d’Europa e perché il suo ricco patrimonio naturalistico la configura come scenario ideale per un convegno focalizzato su un tema altrettanto classico e, al tempo stesso, di grande attualità.



Il Convegno si chiuderà alle 12 di domenica 15. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.