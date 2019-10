A Lucchio la sagra della castagna

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 21 ottobre 2019, 09:51

Ieri, alle 19, sono terminati i tre giorni di incontri letterari dal titolo ”Festival del Rosa, Giallo e Noir”, nella bellissima cornice di Villa Bonvisi – Webb di Bagni di Lucca

giovedì, 17 ottobre 2019, 08:56

Il presente con le sue sfaccettature è protagonista del cartellone 2019-2020 del Teatro Accademico di Bagni di Lucca, nuova tappa di un progetto culturale e teatrale che Fondazione Toscana Spettacolo onlus condivide con successo da alcuni anni con l’amministrazione comunale e la Fondazione Michel de Montaigne

mercoledì, 16 ottobre 2019, 12:09

Paolo Simoncini del gruppo extraconsiliare "Sinistra per Bagni di Lucca" chiede una mozione di solidarietà al popolo curdo da presentare al consiglio comunale

mercoledì, 16 ottobre 2019, 12:04

Si chiama "Mille e ancor più mille" il comitato composto dai cittadini di Vico Pancellorum, paese sui monti della Val di Lima in provincia di Lucca. Un comitato nato per festeggiare i primi mille anni dell'antica Pieve romanica del XI secolo e raccogliere fondi per difendere la bellezza di questo...

martedì, 15 ottobre 2019, 22:54

Due uomini sono stati soccorsi stasera, intorno alle 21, presso un'abitazione nella frazione di Vico Pancellorum, a Bagni di Lucca, per presunta intossicazione da monossido di carbonio

domenica, 13 ottobre 2019, 09:18

Tre serate letterarie, dal titolo “Rosa, Giallo e Noir”, si terranno presso la Villa Webb – Bomvisi a Bagni di Lucca, da venerdì 18 a domenica 20 ottobre