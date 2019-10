Bagni di Lucca : lettere alla gazzetta



"Bagni di Lucca ricca di potenzialità inespresse"

martedì, 29 ottobre 2019, 15:59

di quinto bernardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Quinto Bernardi, ex candidato sindaco di Bagni di Lucca, segretario politico regionale e presidente nazionale del dipartimento ambiente e animali della Democrazia Cristiana, rivolta agli abitanti della cittadina termale.



"Cari concittadini e paesani,

Gentile amministrazione,

consiglieri di opposizione

desidero rivolgermi in modo diretto a tutti voi, nella speranza di poter sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema che mi sta parecchio a cuore. Ritengo che la nostra cittadina, Bagni di Lucca, sia ricca di potenzialità inespresse.



La nostra cittadina termale ha tante ricchezze storiche, culturali e naturali, ma nessuna delle amministrazioni che si sono succedute per oltre 20 anni è mai riuscita a farle esprimere in modo compiuto le proprie capacità di attrazione turistica e mediatica.



Basta pensare allo stato di abbandono in cui versano le terme, il casinò, le ville che sono in pessime condizioni architettoniche e mai gestite; eppure l'acqua termale è la più grande risorsa per Bagni di Lucca, che è nota come cittadina termale, nata intorno allo sviluppo urbano dovuto alle terme e ai suoi fruitori. La natura e il verde delle zone fanno gola a tanti turisti che vorrebbero poter godere del fascino locale della nostra flora e fauna e che amano le condizioni di relax e tranquillità che la nostra terra regala generosamente. Basterebbe poco per ridare dignità a Bagni di Lucca e consentire un restiling necessario alla sua valorizzazione anche a livello di immagine.



Basterebbe amarla sinceramente e con la volontà di lottare per farla rifiorire. Questa è la cittadina dove sono nato: anche se non risiedo più qui, è la terra che amo, che mi ricorda le mie origini, la mia famiglia, la mia infanzia... E' la terra che mi ha permesso di crescere e diventare quello che sono adesso; e ora sono anche un uomo innamorato della storia di Bagni di Lucca, un uomo che vuole fare tornare a splendere la propria cittadina.



Non mi interessa una poltrona sicura o comoda, voglio lavorare insieme a tutti voi per realizzare il mio sogno: quello di vedere Bagni di Lucca bella come ai vecchi tempi e importante come meta turistica, apprezzata in Toscana, in Italia, e anche all'estero, per far sì che possa diventare una tappa obbligatoria per chi viene a visitare l'Italia.



Vi do solo una idea vincente tanto per cominciare nel mio cammino concreto alla riscoperta di Bagni di Lucca: la nostra è stata la prima cittadina dove è iniziato il percorso scout in Italia: basterebbe questo tema per trovare un filo positivo alla riscoperta della cittadina e dei suoi tesori. Spero di aver dato uno spunto di riflessione a tutti voi, sempre nella speranza di essere stato utile..."