Due uomini soccorsi per presunta intossicazione da monossido di carbonio

martedì, 15 ottobre 2019, 22:54

di andrea cosimini

L'intervento è scattato stasera intorno alle 21. Due uomini sono stati soccorsi presso un'abitazione, nella frazione di Vico Pancellorum, a Bagni di Lucca, per presunta intossicazione da monossido di carbonio.



Sul posto la centrale ha inviato un mezzo della Misericordia di Borgo a Mozzano, con medico, uno della Misericordia del Barghigiano e uno proveniente da Pian di Giovano. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso che però, viste le condizioni meteo avverse, non è potuto intervenire.



Si stanno ancora valutando le condizioni degli uomini assistiti. Probabile, vista la dinamica, il loro trasferimento in ospedale a Cisanello. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri.



Notizia in aggiornamento