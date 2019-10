Bagni di Lucca



Festival letterario a Villa Webb

domenica, 13 ottobre 2019, 09:18

Tre serate letterarie, dal titolo “Rosa, Giallo e Noir”, si terranno presso la Villa Webb – Bomvisi a Bagni di Lucca, da venerdì 18 a domenica 20 ottobre. Il Festival letterario è stato organizzato dalle associazioni “Mammalucco”, di cui è presidente Marco Nicoli e “Vicaria di Val di Lima, avente come presidente Virgilio Contrucci, con il patrocinio del comune di Bagni di Lucca.

La sera di venerdì 18, alle 21, verrà presentato il romanzo rosa intitolato “L'Ultima Occasione”, ultimo lavoro della scrittrice milanese Regina Caterina, vincitrice di vari premi letterari.

Sabato 19 alle 17, Daniele Venturini già comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Lucca, presenterà il suo secondo romanzo giallo della saga:” Le Indagini del Comantante Tenax – Fuoco Amico”. Venturini in questi ultimi due anni ha vinto quattro premi letterari ed è stato invitato in varie trasmissioni televisive e radiofoniche per parlare dei suoi romanzi, scritti da un investigatore dell'Arma dei Carabinieri.

Domenica 20 alle ore 17: 00, Davide Cannella presenterà il suo “Noir” dal titolo:” Winchester calibro 22 serie H, Analisi Spietata del Mostro di Firenze”. Cannella ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri e da molti anni è titolare dell'Agenzia Investigativa “Falco” di Lucca. Per motivi professionali ha lavorato all'indagini sul “Mostro di Firenze”.

È la prima volta che a Bagni di Lucca viene organizzato un evento letterario che ha come oggetto la letteratura Rosa, Gialla e Noir. Le associazioni culturali che hanno organizzato queste tre serate, si prefiggono di far conoscere alle persone interessate a questi tre generi di romanzi, diversi tra di loro, la specificità di ognuno: il Romanzo Rosa, detto anche romance, narra di storie d'amore e del loro intreccio che si dipanano in genere in avventure e intrighi e terminano sempre con un lieto fine. Il Giallo è un genere letterario che ha al centro del suo interesse il crimine. Il racconto basato sull’indagine poliziesca, la una storia è incentrata sulla soluzione razionale di un enigma iniziale; il Noir è un genere tenuto distinto o addirittura contrapposto al giallo, il Noir rappresenta in qualche modo l’altra faccia della storia di un crimine, quella vista dalla parte del criminale. Nel noir l’attenzione è posta più che sul meccanismo del delitto, sull’ambiente in cui esso si è prodotto, sulla società che l’ha reso possibile. Un’altra definizione di recente utilizzata in Italia per questo genere di romanzo è giallo sociale.

I partecipati a queste tre serate potranno incontrare gli autori e chiedere direttamente agli stessi notizie e curiosità sui rispettivi romanzi.



