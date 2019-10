Giornate del Fai a Bagni di Lucca

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:13

«Frane, ostruzioni, intasamenti… ma che aspetta la Provincia di Lucca a intervenire per il ripristino della Strada Ducale e la sua messa in sicurezza?»: è in sostanza questo ciò che il consigliere provinciale di Alternativa civica di centrodestra Maurizio Marchetti chiede alla provincia di Lucca con un’interrogazione appena depositata a Palazzo Ducale

martedì, 8 ottobre 2019, 17:23

"Stop Islam". Incontro con Magdi Cristiano Allam venerdì 25 ottobre alle 21, presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, a Bagni di Lucca. L'ingresso è libero. Saluteranno i consiglieri di minoranza della cittadina termale, Laura Lucchesi e Claudio Gemigniani, componenti del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca"

lunedì, 7 ottobre 2019, 22:40

I consiglieri di minoranza Claudio Gemignani e Laura Lucchesi del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca" tornano ad impegnare la giunta presentando un'interpellanza riguardo la Commissione Turismo

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:39

Gombereto in festa domenica 13 ottobre per "Gombereto Ottobrino, Sapori e Colori al Mercatino", iniziativa giunta alla sua seconda edizione e che si annuncia carica di eventi

giovedì, 3 ottobre 2019, 13:29

Mossa a spariglio da parte del capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti sul futuro del sito dove si trova l'ex impianto di compostaggio di Tana Termini, al confine tra San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, e Bagni di Lucca

mercoledì, 2 ottobre 2019, 08:46

"Un futuro per Bagni di Lucca", per voce del capogruppo Claudio Gemignani e del consigliere Laura Lucchesi, torna a denunciare le condizioni in cui versano le strade del territorio