Bagni di Lucca



"Gombereto Ottobrino", paese in festa

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:39

Gombereto in festa domenica 13 ottobre per "Gombereto Ottobrino, Sapori e Colori al Mercatino", iniziativa giunta alla sua seconda edizione e che si annuncia carica di eventi.



Un mercato contadino ed artigianale, assieme a stand gastronomici di ogni tipo, accoglieranno quindi i visitatori più grandi, mentre per i piccini saranno preparate delle golosità apposta e tanti eventi a partire dalle 15, con la zuccaccia, una caccia al tesoro, un quiz e tanto altro. Sarà anche possibile fare un giro per il paese cavalcando i tre pony Anselmo, Cenerina e Fiocco.



Una grande giornata densa di eventi, patrocinata dal comune di Bagni di Lucca ed organizzata dall'Associazione Paesana di Gambereto che inizierà alle ore 11 accompagnando i visitatori realmente tra i "sapori ed i colori" del piccolo paese.