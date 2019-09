Progetto Rinascimento: "Consiglio, manca rispetto verso minoranza"

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 30 settembre 2019, 22:26

I consiglieri della lista "Un futuro per Bagni di Lucca", Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, hanno deciso di ridare vigore alla festa dell'albero, inviando una lettera alle associazioni del territorio

domenica, 29 settembre 2019, 21:08

Carlo Vivarelli, consigliere comunale di San Marcello Piteglio del Partito Indipendentista Toscano, torna ad intervenire sulla questione relativa all'impianto di compostaggio e biogas progettato a Tana Termini, proprio al confine con il comune di Bagni di Lucca, e già oggetto di polemiche

venerdì, 27 settembre 2019, 10:43

Il gruppo di minoranza “Un futuro per Bagni di Lucca” prosegue la propria battaglia in consiglio comunale ed ha proposto una mozione denominata “Plastic free challenge”, come hanno fatto altri gruppi di opposizioni dei comuni limitrofi

giovedì, 26 settembre 2019, 16:53

Il 26 settembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari. Nel mondo ci sono più di 13.800 testate nucleari e per questo il 7 luglio 2017 è stato approvato il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW)

giovedì, 26 settembre 2019, 13:06

La strada provinciale n. 56 della Valfegana (la storica via Ducale) è chiusa al transito nell'ultimo tratto che porta a Foce a Giovo a causa di una caduta massi verificatasi nella serata di martedì 24 settembre

domenica, 22 settembre 2019, 20:31

Non si ferma l’attività quotidiana dei consiglieri del gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca” Laura Lucchesi e Claudio Gemignani. Grazie al loro interessamento, verrà progettato e appaltato, in tempi rapidi, il rifacimento della linea Enel in via di Colichi a Monti di Villa, dissestata dal 5 marzo 2015, dopo...