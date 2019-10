Bagni di Lucca



Rafting, grande successo per la stagione sul torrente Lima

lunedì, 28 ottobre 2019, 13:59

Si è conclusa nel fine settimana appena trascorso la "stagione estiva" di rafting sul torrente Lima, apertasi ad inizio giugno grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale di Bagni di Lucca, associazioni sportive del territorio ed Enel Green Power per promuovere la pratica del rafting nel torrente Lima.

Durante questi 4 mesi Enel Green Power ha gestito gli impianti di Lima e di Sperando, sul versante pistoiese, in modo da aumentare la portata di acqua nel tratto del Lima interessato dall'iniziativa a Bagni di Lucca e consentendo ai partecipanti di svolgere l'attività nelle condizioni ideali. Enel Green Power, operando secondo quanto previsto dagli accordi di gestione degli invasi e delle centrali di produzione, ha favorito la riuscita delle giornate dedicate al rafting con il consueto spirito di collaborazione con cui da sempre intende contribuire alla valorizzazione sociale, sportiva e naturalistica dei territori in cui opera.

A chiudere la stagione di rafting 2019, tra l'altro, è stato un evento speciale svoltosi il 25 e 26 ottobre: un ampio gruppo di insegnanti di educazione fisica delle scuole medie toscane, infatti, ha partecipato a un "corso di aggiornamento" organizzato dalla Federazione Italiana Rafting proprio a Bagni di Lucca, presso l'ASD Rockonda in località Cevoli, cimentandosi anche nell'attività di rafting grazie alla disponibilità del vicesindaco del Comune di Bagni di Lucca Sebastiano Pacini che, insieme ai consiglieri Silvano Salotti e Maria Barsellotti, ha promosso in questi anni lo sviluppo del rafting sul territorio e la collaborazione con Enel Green Power, nell'ambito del percorso comune tra Amministrazione di Bagni di Lucca, azienda e associazioni sportive per la valorizzazione delle bellezze naturali del territorio, dove il torrente Lima costituisce uno dei principali veicoli di attrazione turistica.

Anche quest'anno sono state circa 15.000 le persone che si sono recate a Bagni di Lucca per praticare attività sportive nel torrente, in particolare rafting, canyoning e torrentismo, promosse da quattro associazioni sportive che garantiscono giornate di benessere e divertimento, in un ambiente incontaminato di rara bellezza: Aguaraja di Stefano Carpita, Rockonda di Daniele Corsi, H2O Rafting di Fabio Bertolotti, Garfagnana Rafting di Lucia Pedri. Il periodo migliore per tali attività è da novembre a maggio, quando la presenza di acqua nel torrente è garantita dalle piogge, ma grazie a questa collaborazione con Enel Green Power è stato possibile garantire la continuità dell'attività anche da giugno a ottobre, nel pieno della stagione estiva con numerosi turisti che hanno potuto godersi una discesa emozionante.

Sebastiano Pacini, vicesindaco del Comune di Bagni di Lucca, ha voluto ringraziare Enel Green Power per "la proficua e preziosa collaborazione, in particolare Gino Bianchi, responsabile Unità Territoriale Lucca di Enel Green Power, e Luca Radaelli, responsabile Unità Esercizio Piano della Rocca, che hanno offerto la massima disponibilità per la buona riuscita di questa stagione estiva, rivelatasi un vero e proprio successo in termini di partecipazione e di promozione territoriale. Il dialogo continuo tra il Comune di Bagni di Lucca, Enel Green Power e le realtà locali si inserisce nel più ampio contesto di comune impegno per la valorizzazione del territorio grazie ad un turismo sostenibile che contribuisca all'economia locale nel rispetto dell'ambiente e della popolazione".