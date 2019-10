"Stop Islam", incontro con Magdi Cristiano Allam

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 7 ottobre 2019, 22:40

I consiglieri di minoranza Claudio Gemignani e Laura Lucchesi del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca" tornano ad impegnare la giunta presentando un'interpellanza riguardo la Commissione Turismo

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:39

Gombereto in festa domenica 13 ottobre per "Gombereto Ottobrino, Sapori e Colori al Mercatino", iniziativa giunta alla sua seconda edizione e che si annuncia carica di eventi

giovedì, 3 ottobre 2019, 13:29

Mossa a spariglio da parte del capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti sul futuro del sito dove si trova l'ex impianto di compostaggio di Tana Termini, al confine tra San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, e Bagni di Lucca

mercoledì, 2 ottobre 2019, 08:46

"Un futuro per Bagni di Lucca", per voce del capogruppo Claudio Gemignani e del consigliere Laura Lucchesi, torna a denunciare le condizioni in cui versano le strade del territorio

martedì, 1 ottobre 2019, 16:38

Il gruppo di opposizione "Un futuro per Bagni di Lucca", composto dal consigliere Claudio Gemignani e dalla consigliera Laura Lucchesi, spiega i motivi della scelta di abbandonare l'ultima seduta consiliare

martedì, 1 ottobre 2019, 16:15

Il gruppo di maggioranza del comune di Bagni di Lucca, “Uniti per Cambiare”, interviene dopo l’ultimo consiglio comunale in cui le opposizioni hanno abbandonato la seduta