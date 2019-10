Bagni di Lucca



Strada Boveglio-Benabbio, interrogazione di Marchetti

martedì, 22 ottobre 2019, 19:18

Il consigliere regionale per Alternativa Civica Centrodestra Maurizio Marchetti ha interrogato il presidente del consiglio per quanto riguarda i tempi ed i modi per la risoluzione delle criticità lungo la SP55 Boveglio-Benabbio nel comune di Bagni di Lucca.

Marchetti desidera inoltre sapere se già sono stati calendarizzati interventi di manutenzione e nel caso quali siano vista oltretutto la presenza di ostruzioni chiaviche, fenomeni di cedimento dei muretti a lato della strada e smottamenti segnalati e documentati fotograficamente anche grazie ai consiglieri comunali del gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca”.