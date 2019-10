Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Commisione turismo scaduta, cosa intende fare l'amministrazione?"

lunedì, 7 ottobre 2019, 22:40

I consiglieri di minoranza Claudio Gemignani e Laura Lucchesi del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca" tornano ad impegnare la giunta presentando un'interpellanza riguardo la Commissione Turismo.



"Dal marzo scorso - esordisce il gruppo -, la commissione turismo, composta dai signori Paolo Roverani (Canion Park), Fabio Bertolottti (H2O), Daniele Corsi (Rockonda), David Bonaventuri (membro esterno – avendo messo a disposizione molto materiale), Giulia Mariani, David Camilli (presidente Pro Loco), Maria Barsellotti (Consigliere delegato), risulta scaduta. Sono passati vari mesi e del rinnovo, ufficialmente nulla".

"Per quanto ci riguarda - spiegano i due consiglieri -, riteniamo che il turismo, unito a tutta un'altra serie di settori quali manifestazioni, ambiente, commercio, terme, decoro, abbattimento delle tasse unito ad un'urbanistica più vicina a chi ha ancora il coraggio e la volontà di investire, sia fondamentale per poter far ripartire il nostro territorio. Anche nel nostro programma, avevamo previsto la presenza, oltre ad altre, nuove, di tale commissione, intesa come strumento di partecipazione e laboratorio di idee. Non soltanto la stessa da marzo risulta scaduta, ma gli incontri erano assenti da prima".

"Tale Commissione - continua la minoranza - si occupava, tra l'altro, anche del bel progetto "Val di Lima", il cui sito, a nome della Pro loco, dopo uno stop di vario tempo, è stato ripreso in mano e nuovamente portato avanti dall'Associazione stessa. Proprio anche a causa di questa "incertezza", riguardo a "Val di Lima", lo sviluppo dei suoi social e i rapporti con Toscana Promozione, sono stati seguiti dalla Pro Loco stessa".

"Chiediamo cortesemente - conclude il gruppo - di sapere quali siano le intenzione dell'amministrazione riguardo alla Commissione scaduta da tempo, cosa intenda fare l'amministrazione verso il progetto Val di Lima e quale sia l'idea di sviluppo turistico che l'amministrazione ha in mente per la seconda metà del proprio mandato".