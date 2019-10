Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Consiglio, orario irrispettoso"

martedì, 1 ottobre 2019, 16:38

Il gruppo di opposizione "Un futuro per Bagni di Lucca", composto dal consigliere Claudio Gemignani e dalla consigliera Laura Lucchesi, spiega i motivi della scelta di abbandonare l'ultima seduta consiliare.

"Convocare un consiglio comunale alle 17, una seduta così importante, risulta alquanto insolito. Insolito per non dire irrispettoso nei confronti dei consiglieri che, per fortuna, hanno un lavoro che non gli consente di prendere un permesso apposito. Almeno non così facilmente".

"Lo dimostra il fatto - spiegano i due consiglieri - che ieri sera è risultata assente, ed esempio, per il nostro gruppo, la consigliera Laura Lucchesi e che il sottoscritto abbia letteralmente fatto “le corse”, chiedendo un permesso. E’ vero, ci sono consigli che per momenti contingenti particolari, non possono essere fatti in altri orari. E’ vero che, come comunicato dal sindaco nell’ultimo consiglio, la riunione di ieri sia stata convocata in quanto ultimo giorno utile per approvare alcuni atti in discussione nell’ordine del giorno. Forse, però, sarebbe bene evitare di arrivare a questi “momenti contingenti particolari”. Si tratta di appunti politici ovviamente, non amministrativi. Così come recita il Tuel, testo unico enti locali, dove dice che i consigli per i comuni sotto i 15 mila abitanti andrebbero convocati in orario non lavorativo".

"E’ diritto e dovere, per ogni consigliere - afferma il gruppo -, partecipare ai consigli,ed è dovere di chi lo convoca, garantire ciò. E noi, noi due, lo vogliamo, lo vorremmo esercitare fino in fondo. Cosa che, ad esempio oggi, non ci è stata concessa. Un consiglio dove vanno in approvazione punti importanti come il bilancio consolidato, la piattaforma GEPI per l’inclusione sociale, varie questioni urbanistiche. Lo scopo di questo comunicato e del suo contenuto, è quello di evidenziare il trattamento che la maggioranza, da un po' di tempo a questa parte, riserva alla minoranza, tutta, con la speranza che d'ora in poi cambi qualcosa. Negli ultimi consigli, è sempre più palpabile, da parte di alcuni membri della maggioranza, ripetiamo alcuni, un continuo attacco nei nostri confronti. Attacchi che nulla hanno a che fare con una divergenza di opinioni politiche. Ma dimostrano un astio personale, che a lungo andare danneggiano non i riceventi, ma i mittenti".

"E’ grave, noioso - incalznao i due consiglieri -, rivangare un passato di vent’anni, a maggior ragione se di quel passato, poi, chi lo critica ne è stato protagonista. E’ deprecabile, a parer nostro, il calpestamento delle prerogative dell’opposizione, accusata continuamente di fare propaganda solo perché porta avanti i suoi ideali e il programma sottoposto ai cittadini e per i quali ha avuto la fiducia di 936 cittadini (522 voti in più di 5 anni prima). Lo sottolineiamo. E’ deprecabile mettere il tappo alla minoranza, qualunque essa sia. E’ infantile copiare atti o mozioni di altri, metterli in discussione prima, creando divisioni su temi importanti, invece di unire. Amministrativamente corretto, politicamente meno. Riteniamo semmai che molto spesso sia la maggioranza a voler insegnare alla minoranza come comportarsi e come svolgere il suo ruolo. E’ la paura a generare arrabbiatura politica. Quella che alcuni di voi continuamente riversano verso noi. Non siamo noi a rimetterci, non siamo noi a “soffrire” per questo modo di fare. Ma è Bagni di Lucca, che invece di essere governata col sorriso, è continuamente imbrigliata tra beghe politiche e personali. Invece di sognare e di osare, si imbriglia tutto in leggi o regolamenti. E lentamente muore".

"Chi governa dalla maggioranza - sottolineano - ha il diritto e dovere di farlo. Ma chi governa dall’opposizione, ha altrettanti diritti e doveri. Si permette ad esempio a un assessore un auto elogio, andando completamente fuori tema, per poi togliere la parola a un consigliere che parla di disabilità. Il regolamento lo consente, vero. Ma il buonsenso meno. Allora andremo a chiedere una modifica allo stesso, se necessario".

"Concludo - termina il capogruppo Gemignani -. Noi andiamo avanti. Esattamente così. Come abbiamo fatto in questi 27 mesi. Nulla, nessuno, cambierà il nostro modo di fare opposizione. Con noi due consiglieri uniti e determinati, con un gruppo vivo. Ieri abbiamo deciso di dare un segnale forte. Per i motivi detti, in estrema sintesi, sopra, abbiamo deciso di alzarci e lasciare il consiglio. Sereni, decisi, coesi e impegnati. Oltre le polemiche spicciole. Ma rivendicando sempre nostri diritti di opposizione. Per evitare speculazioni, donerò il gettone di presenza di ieri sera, in beneficenza alla Croce Rossa".