Bagni di Lucca



Uniti per Cambiare: “Ridicolo abbandonare il consiglio per problemi di orario”

martedì, 1 ottobre 2019, 16:15

Il gruppo di maggioranza del comune di Bagni di Lucca, “Uniti per Cambiare”, interviene dopo l’ultimo consiglio comunale in cui le opposizioni hanno abbandonato la seduta.

“Nel consiglio di ieri – esordisce la giunta - abbiamo assistito ad una miserevole sceneggiata condivisa da tutti e due i gruppi di opposizione. Ad inizio seduta è stato letto un comunicato nel quale hanno tentato di dare una motivazione alla decisione di uscire dall’aula per protesta contro l’orario del consiglio e questo la dice lunga sulla pochezza delle argomentazioni politiche di questi signori”.



“Possiamo capire il dissenso su taluni punti programmatici che possano giustificare un’assenza dai banchi, intesa come forma di protesta – afferma il gruppo -, ma disertare un consiglio per problemi di orario è cosa assurda. Ancor più assurda se, già nel consiglio del 24 settembre, avevamo comunicato che avremmo dovuto fare un ulteriore consiglio entro fine mese in quanto c’erano delle scadenze importanti da rispettare. Avevamo anche fatto presente, verbalmente, che era necessario farlo in orario pomeridiano per poter preparare le delibere da inviare in regione. Niente, solo strumentalizzazioni politiche! Il solito metodo per far passare da brutti e cattivi “quelli” della maggioranza, rei di non rispettare loro, i “poverini” della minoranza. Una totale mancanza di serietà, un comportamento che nuoce alla comunità e che non tutela tutti coloro che hanno votato questi signori della politica locale”.



“In casi di urgenza – afferma il gruppo - i consigli comunali si fanno in qualsiasi orario; se c’era la necessità di farlo a quella data ed a quella ora il motivo c’era ed era stato chiaramente spiegato. In altri periodi abbiamo assistito a consigli fatti il 31.12 o addirittura alle 8,00 del mattino e oggi, chi protesta, faceva parte di quella maggioranza. In ogni caso basta leggere l’ordine del giorno per capire che erano presenti argomenti che coinvolgevano il futuro del nostro comune e la presenza era il minimo requisito che doveva essere rispettato; come se non bastasse questi signori hanno letto il comunicato e se ne sono andati via senza nemmeno rimanere tra il pubblico ad ascoltare gli argomenti all’ordine del giorno. Bel servizio che viene fatto verso coloro che li hanno votati!”



“Non reggono nemmeno le giustificazioni che rimandano al consiglio precedente – conclude -: è stata tutta una mossa strumentale che dimostra la pochezza della loro politica. Protesta sbagliata, fatta in un sonsiglio sbagliato e con una forma sbagliata. I cittadini, non faziosi, ne sapranno trarre le logiche considerazioni.”