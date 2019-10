Bagni di Lucca



Vico Pancellorum, i cittadini lanciano un crowdfunding per la Pieve

mercoledì, 16 ottobre 2019, 12:04

Si chiama "Mille e ancor più mille" il comitato composto dai cittadini di Vico Pancellorum, paese sui monti della Val di Lima in provincia di Lucca. Un comitato nato per festeggiare i primi mille anni dell'antica Pieve romanica del XI secolo e raccogliere fondi per difendere la bellezza di questo bene comune. "Il tetto della chiesa – spiegano su GoFundMe – richiede delle opere di manutenzione e ripristino del manto esterno, ricoperto a piastre di ardesia proprio come era in origine". Gli abitanti del paese, ricordano i componenti del comitato, hanno da sempre effettuato in proprio opere di manutenzione ed anche ricostruzioni come nel caso dei gravi danni subiti dalla Pieve a seguito del terremoto del 1920.

"Oggi il paese ha pochi abitanti e malgrado ciò molte attività di manutenzione ordinaria vengono comunque svolte da paesani stessi e dai gentili ospiti, anche stranieri – raccontano sulla loro pagina – La riparazione del tetto però costituisce manutenzione straordinaria che può essere effettuata solo ricorrendo ad azienda qualificata. Il costo dell'operazione è stato preventivato da più aziende contattate intorno ai 30mila euro, più le tasse". La parrocchia non ha i fondi necessari e il paese non può raccogliere autonomamente la somma, così è nato un crowdfunding, con l'auspicio che la chiesa si conservi per ancora mille e più anni.

Il comitato invita dalla piattaforma di raccolta fondi "tutti i paesani residenti, i paesani emigrati all'estero, le loro famiglie, gli amici stranieri che a Vico hanno casa per vacanze, quelli che anche solo saltuariamente lo frequentano o che hanno comunque avuto occasione di visitarlo". Tutti i fondi saranno destinati alla Parrocchia di San Paolo in Vico Pancellorum, titolare del bene. La campagna di crowdfunding è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/chiesaVicoPancellorum-milleancorpiumille