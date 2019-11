Bagni di Lucca



A Bagni di Lucca il Gran Galà dello Sport

martedì, 26 novembre 2019, 18:25

Gran Galà dello Sport venerdi 29 presso l'affascinante complesso Termale Jean Varraud di Bagni di Lucca.



"Lo sport é una parte importante di ogni comunità - afferma la Pro Loco Bagni di Lucca Terme -. Bagni di Lucca non fa eccezione. Proprio per questo come associazione abbiamo deciso di rendere omaggio nel miglior modo possibile ai "Nostri sportivi" di maggior successo nella stagione 2019. Quindi, ovviamente, l' ospite speciale della sarà la tennista Jasmine Paolini, attualmente miglior italiana nel ranking WTA, veramente esplosa in questa stagione entrando nelle prime 100. Sarà anche l'occasione per premiare altri atleti di spicco del Comune di Bagni di Lucca, per i risultati ottenuti in questa stagione. Nicola Oliani, grande Biker che porta i colori Blu e Neri della nostrana società MTB del Jurassic Bike, stagione ottima, condita con il successo della GF PratoFiorito. David Bonaventuri, atleta paralimpico, attualmente titolare della Nazionale Italiana, e della Nuova Montelabbate, che ha recentemente vinto da protagonista il Campionato Italia Calcio Amputati. Ernesto Pucci della Vicaria di Val di Lima, che per il terzo anno consegutivo nella disciplina della Balestra Storica, porta il Tricolore a Bagni di Lucca insieme ai compagni di squadra o meglio, Vicaria. Come miglior promessa, verrà premiato Christopher Lucchesi, giovane driver, che nonostante l'età, uno dei più giovani piloti a partecipare , si é già messo in mostra nel grande palcoscenico del Campionato Italiano".

La cerimonia di premiazione inizierà alle ore 19.30, mentre a seguire ci sarà un apericena presso il ristorante delle Terme di Bagni di Lucca. "Ci teniamo a ringraziare tutti gli sportivi di Bagni di Lucca - conclude la Pro Loco -, che ci portano spesso grandi soddisfazioni, nella speranza, e né siamo sicuri, che il prossimo anno verranno premiati anche altri volti che già quest'anno si stanno mettendo in luce nelle proprie discipline. Grazie, siete un Orgoglio di tutta la comunità Termale".