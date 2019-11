Bagni di Lucca



A Montefegatesi inaugura la terza "Passeggiata tra i 100 Presepi"

sabato, 23 novembre 2019, 12:57

Il 7 dicembre si inaugura a Montefegatesi la terza passeggiata tra i 100 presepi (lo scorso anno furono piú di 180), facente parte nel programma della Valle dei Presepi.



La giornata inizierà alle 11 con l'apertura degli stand enogastronomici e mercatini natalizi. Si potrà mangiare are sotto una tenda riscaldata ed illuminata le buonissime prelibatezze locali. Alle 15.00 arriverà Babbo Natale a bordo di "Cino Junior". Alle 16 corteo con Canti Natalizi fino al monumento a Dante (845m) per depositare il Gesù Bambino nel presepio piú alto del Comune, dove si svolgerà un volo di lanterne in cielo accompagnate dalla lettura di alcune poesie del poeta locale Egeo Bartoli.



Come ogni anno, in ogni via, aia, chiesa del borgo sarà possibile ammirare di ogni materiale, forma e dimensioni. La giornata terminerà alle ore 21.La società "Ermete Zacconi" ringrazia fin da ora tutti coloro che hanno partecipato in ogni modo a questo evento. Si ringrazia in modo particolare la ditta Fontanini che ci ha concesso una natività itinerante con colori appositamente creati da Emanuele Fontanini, sarà proprio questa la natività esposta al monumento a Dante, la Ditta Barsanti che ci ha concesso un elegante e tipico presepe in gesso. La croce rossa comitato di Bagni di Lucca per la collaborazione. Il Gruppo Trekking Pegaso e la Pro Loco Bagni di Lucca per i loro originali presepi.



I presepi continueranno ad essere visibili fino al 6 gennaio. Vi aspettiamo numerosi per una allegra giornata insieme per scambiarci dei calorosissimi auguri di Natale.