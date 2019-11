Bagni di Lucca



Al via l'undicesima edizione della "Festa del Laureato"

martedì, 12 novembre 2019, 15:57

Sabato 7 dicembre alle ore 10,30 presso la Biblioteca Comunale si svolgerà l'undicesima edizione della Festa del Laureato.



I giovani residenti nel territorio di Bagni di Lucca che hanno conseguito la Laurea nel corso dell' anno Accademico 2018-2019 esporranno brevemente l'argomento della propria Tesi. Al termine saranno consegnati dei riconoscimenti e quindi seguirà un festoso brindisi.



L'iniziativa, che fu introdotta dalla Fondazione Montaigne nel 2009, vuole far conoscere e applaudire i giovani che hanno concluso il loro ciclo di studi e il loro impegno molto spesso sostenuto dal sacrificio economico delle famiglie. Una mattinata quindi dedicata alla giovani intelligenze che in un certo modo danno lustro al nostro paese, costituendone motivo di concreta speranza per un suo futuro più ricco di beni sociali, economici e soprattutto intellettuali.



Questi i nominativi dei giovani freschi Dottori: Zakaria Sichi, Lisa Mariani, Greta Orsi, Greta Ghiloni, Chiara Pennacchi, Simone Ciampi, Matteo Ciampi, Irene Tolomei, Luca Viviani, Monica Melani, Amanda Barsi, Federico Monterastelli, Giulia Castellacci.



I giovani che ancora non si sono iscritti alla Giornata, possono farlo contattando la Biblioteca Comunale allo 0583 87619 o 335 5821084.