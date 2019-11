Bagni di Lucca



Applausi ed emozioni: Bagni di Lucca omaggia i suoi campioni dello sport

sabato, 30 novembre 2019, 00:13

di giuseppe bini

Nella elegante location delle terme di Bagni di Lucca si è tenuto il primo partecipato Gran Galà dello Sport, organizzato dalla locale Pro Loco della cittadina termale.

A condurre la serata Roberto Ragghianti, che ha spiegato come l'idea di omaggiare concittadini che si sono particolarmente distinti nell'attività sportiva, creando un'apposita serata a loro dedicata, sia nata in seno al consiglio della Pro Loco da una intuizione del consigliere Daniele Zerbini.



Dopo il saluto del presidente David Camilli, che ha sottolineato come "in serate come questa vale la pena fare il presidente della Pro Loco", via alle premiazioni: la prima targa viene consegnata dall'assessore allo sport del comune di Bagni di Lucca alla Vicaria Val di Lima per i risultati sportivi conseguiti, e tra loro un premio specifico a Ernesto Pucci, tre volte campione italiano di Balestra storica.



É la volta poi del biker Nicola Oliani, reduce da una bella stagione con i colori della locale Mtb Jurassic Bike, e vincitore dell'ultima GF Prato Fiorito.



"Orgogliosi per i nostri concittadini che con l'amore che hanno per i rispettivi sport stanno portando in alto il nome della nostra cittadina" ha più volte ripetuto il conduttore della serata, che ha espresso poi parole di stima ed amicizia per David Bonaventuri, fresco vincitore del Campionato Italiano Calcio Amputati e titolare della nazionale italiana. David, che tra l'altro fa parte della Pro Loco avendo totalizzato nell'ultima elezione il maggior numero di voti, è anche conosciuto come eccellente fotografo, e su questa tematica Ragghianti ha esortato l'Amministrazione comunale ad organizzare un'apposita mostra con le opere di Bonaventuri.



La serata di Gala è poi proseguita con l'onorificenza consegnata a Christoper Lucchesi, ventenne figlio d'arte e promessa assoluta del mondo del rally. Per lui consegna della targa da parte del vice presidente della Pro Loco Valerio Ceccarelli.



Prima della premiazione alla grande ospite della serata viene rimarcato come questo Gala sia organizzato in una location storica, le Terme di Bagni di Lucca, e va ad omaggiare sportivi che nei loro campi stanno in qualche modo facendo la storia, appunto. Mai presentazione fu più indicata per introdurre Jasmine Paolini, numero uno del tennis italiano. Prima che la tennista si alzi in piedi per ricevere il fragoroso applauso dei concittadini, spazio ad un momento di autentica commozione, quando Ragghianti, che ha entusiasticamente ripercorso la storia sportiva di Jasmine, partita dal circolo del tennis Mirafiume di Bagni di Lucca, ha ricordato uno dei primi istruttori della tennista, Marco Picchi, prematuramente scomparso, autentico fautore e promotore del tennis nella cittadina termale.



Con la consegna della targa alla Paolini, che a gennaio sarà nel tabellone ufficiale degli Australian Open, l'emozione diventa palpabile all'interno della sala meeting delle Terme, con applausi ed urla di orgoglio e approvazione che si susseguono. La campionessa gentile, come l'abbiamo definita in un altro nostro articolo, parla al pubblico con la solita giovane contagiosa genuinità, prima di concedersi, col sorriso, a foto ed autografi.



Una iniziativa ben riuscita, che siamo sicuri verrà riproposta nei prossimi anni.