Bagni di Lucca



Centro collettivo per migranti a Ponte a Serraglio, la parola ai residenti

venerdì, 22 novembre 2019, 13:12

di daniele venturini

La notizia ha fatto il giro del paese. Circa 40 richiedenti asilo dovranno essere accorpati in alcuni immobili della piccola frazione di Ponte a Serraglio, a Bagni di Lucca, a seguito di un progetto che prevede anche la chiusura di tre CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) attivi sul territorio.



Da parte della politica locale c’è stata subito un’alzata di scudi. L'amministrazione si è detta preoccupata per questo accentramento, precisando comunque che non ci sarà nessun nuovo arrivo di migranti ma, semplicemente, un ricollocamento degli stessi che già si trovano nel territorio comunale.

Le minoranze, dal canto loro, hanno chiesto un incontro urgente con il capogruppo di minoranza per parlare dello stato di questo progetto. In particolare, i consiglieri del gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca”, Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, hanno espresso la propria contrarietà alla nuova gestione e si sono dichiarati disposti ad ascoltare i cittadini venerdì 25 novembre, dalle 11 alle 12, presso il Bar Italia a Ponte a Serraglio.



Ma cosa ne pensano i cittadini di questo progetto? Per capirlo, siamo andati stamattina sul posto ed abbiamo raccolto i pareri, sia degli abitanti del luogo che delle zone limitrofe. Ecco le prime impressioni.

“Non sono d'accordo a concentrare tutti questi immigrati in una sola località – ha dichiarato un uomo -. Ponte a Serraglio è una piccola frazione, conta 75 anime; mettere insieme 40 immigrati è sproporzionato e, a mio parere, si rischia di ghettizzarli”.“Non sono graditi. Sono troppi” è invece la lapidaria risposta di un altro residente.

C’è anche però chi è più cauto nel prendere posizione: “In linea generale non sono d'accordo – spiega una signora -. Però se non danno fastidio, si possono anche accettare. Sono nata qui, ma ora risiedo fuori, forse per questo sono più tollerante.”

Un altro residente dichiara: “Non sono d'accordo a ospitare tutti questi immigrati – afferma -. Vengono aiutati molto a discapito degli italiani. Siamo in crisi, molte persone anziane sono in sofferenza e le istituzioni non fanno nulla per aiutarli”. “Vicino dove abito io – prosegue -, non molto lontano da qui (l'intervista viene fatta nelle vicinanze del Ponte delle Catene ndr), vi è una persona anziana che ha grosse difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Io ogni tanto vado a trovarla e le porto qualcosa da mangiare. Mi domando: ma gli enti cosa fanno? Questa persona non chiede nulla perché ha vergogna”. Poi ci saluta, scuotendo la testa, e si allontana con la moglie.

Un’altra donna ci esterna invece la sua perplessità per la scelta proprio di Ponte a Serraglio: “La frazione è piccola – dice -; quaranta immigrati sono più della metà dei residenti, che in maggioranza sono persone anziane.” Una sua amica, non a conoscenza del fatto, ci dice di non avere ancora una sua opinione: “Devo prima informarmi sui fatti”.

Ancora incontriamo una persona che ci risponde:” Questi migranti sono sbarcati in Italia e in qualche posto devono essere collocati. Non condivido la scelta di Ponte al Serraglio, la frazione è troppo piccola per un numero così alto di immigrati.”



C’è anche chi si lascia andare ad un po’ di ironia: “Per un comune che voleva rilanciare il turismo a Bagni di Lucca, mi sembra una carta azzeccata.” Infine, una persona che ci confida di essere un simpatizzante di sinistra, dichiara: “Questo modo di fare… Sono tutti voti per la Meloni. Mi dispiace, ma la gente è stanca”.



Questi alcuni dei pareri raccolti. Ovviamente, la questione è destinata a non esaurirsi qui. Proprio la giunta comunale ha annunciato, nei giorni scorsi, di inserire nell’ordine del giorno della prossima seduta consiliare un punto per ribadire la propria presa di posizione. A questo punto non resta che aspettare l’assise, che si preannuncia interessante.