Bagni di Lucca



Dal consiglio un parere unanime: "No al centro collettivo per migranti a Ponte a Serraglio"

venerdì, 29 novembre 2019, 23:57

di daniele venturini

Dal consiglio comunale il sindaco Paolo Michelini ne è uscito rafforzato. È stato votato all'unanimità, infatti, un ordine del giorno in cui maggioranza e minoranza danno mandato al primo cittadino di comunicare al prefetto di Lucca la contrarietà del consiglio sulla sistemazione dei 40 profughi, già presenti in varie località del territorio comunale, in un unico centro di accoglienza nella piccola frazione di Ponte al Serraglio.

Michelini ha spiegato: "A mio parere è meglio tenere i richiedenti asilo in piccole strutture poste in varie frazioni del comune, come già accade da alcuni anni, perché si riesce meglio ad integrarli". Il primo cittadino ha quindi argomentato questa sua presa di posizione con la possibilità di seguire meglio i profughi, che provengono da nazioni diverse, con culture, usi e religioni differenti e ha tenuto a precisare che in questa presa di posizione non vi è nessuna contrarietà all'accoglienza di queste persone, ma una seria preoccupazione per la convivenza e l'integrazione.



"I richiedenti asilo - ha specificato il sindaco - saranno ospitati in una casa vicino alla farmacia di Ponte al Serraglio, che affaccia direttamente sulla strada, senza uno spazio aperto". Nel suo intervento, Michelini ha poi tenuto a specificare che il bando è stato fatto direttamente dalla prefettura di Lucca e che lui è venuto a conoscenza di questa decisione dalla stampa; ha infine assicurato che il numero dei migranti che dovranno essere ospitati in questo centro collettivo non supererà le 40 unità, che sono quelle che attualmente si trovano nel territorio del comune.

Ha preso la parola quindi il consigliere di minoranza Giulia Mariani, del gruppo “Progetto Rinascimento”, la quale ha condiviso le parole del primo cittadino. Mariani ha espresso le sue perplessità per questi nuovi bandi, che mettono in difficoltà le associazioni, le quali si sono viste decurtare molti finanziamenti e, per questo motivo, non possono più fare corsi d'italiano e altre attività finalizzate all'integrazione dei migranti. La consigliera si è detta vicina alle associazioni che non hanno partecipato a questi bandi, perché - a suo parere - non possono dare un servizio di qualità ai richiedenti asilo.

Successivamente è intervenuto Claudio Gemignani, capogruppo di “Un Futuro per Bagni di Lucca”, che - a nome anche della consigliera Laura Lucchesi -, rivolgendosi al primo cittadino, ha detto: "Lei signor sindaco ora è più forte, perché con l'ordine del giorno che ci accingiamo a votare, ha il mandato pieno di tutto il consiglio per trattare con il prefetto e portare le nostre ragioni di contrarietà a questa decisione di riunire in un solo centro i 40 migranti ospiti nel nostro comune. I motivi, come ha detto lei, non sono legati alla presenza o meno di queste persone nel nostro territorio, ma al fatto che non va bene metterli tutti insieme in una piccola frazione, in un edificio posizionato su una strada senza spazi aperti. In questo modo si corre il rischio di ghettizzarli". Gemignani ha anche detto di essere dispiaciuto perché dopo aver sollevato il “problema” sia lui che la collega sono stati tacciati da molte persone come “razzisti”. Il capogruppo ha risposto: "Le persone che hanno fatto queste accuse non hanno capito il vero motivo delle nostre perplessità su questa decisione presa dalla prefettura". Infine, il gruppo ha concluso dichiarandosi soddisfatto di come il consiglio ha lavorato insieme per produrre l'ordine del giorno.

Per ultima ha parlato il capo gruppo di maggioranza Maria Barsellotti che ha letto il testo completo dell'ordine del giorno. A fine discussione è stato votato all'unanimità. Ha concluso l'intervento il sindaco che ha ringraziato tutti i consiglieri comunali per la disponibilità dimostrata e il lavoro svolto.