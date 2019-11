Bagni di Lucca



Fondazione Montaigne, insediato il nuovo cda

venerdì, 22 novembre 2019, 11:11

Martedì 19 si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Montaigne. Su nomina del sindaco questa è la composizione: presidente, il professor Marcello Cherubini che dal 2008 guida la Fondazione; vice presidente David Barsi; consiglieri Giada Giusti, Mariano Mariani, Fabiana Petrucci e Gianfranco Pierotti.



Nella riunione di insediamento sono state tracciate le linee di indirizzo per la programmazione degli Eventi 2020 che vedranno confermate le iniziative che ormai sono diventate i pilastri portanti della Fondazione e che le hanno permesso di farsi apprezzare non solo sul nostro territorio, ma anche in ambito nazionale e internazionale. In particolare sarà riproposto il Cineclub, la collaborazione con la Festa della Donna, il Convegno Internazionale in programma per il mese di settembre, il Concerto Jazz di primavera. Proseguiranno naturalmente gli interventi di mantenimento e di restauro dei monumenti funebri del Cimitero Inglese che ormai ha ritrovato tutta la sua dignità di luogo sacro ricco di memorie storiche e artistiche, meta di numerosi visitatori italiani e soprattutto stranieri.



Ma altre iniziative importanti e nuove sono in cantiere e il CdA le valuterà e le delibererà nella prossima riunione in programma il 27.