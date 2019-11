Giornata contro violenza sulle donne, inaugura panchina rossa

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 18 novembre 2019, 13:25

L'amministrazione di Bagni di Lucca e tutta la cittadinanza si congratulano con Jasmine Paolini, propria concittadina, per i risultati ottenuti nella disciplina del tennis. Jasmine é, infatti, tra le prime 100 giocatrici del ranking ed occupa la 95esima posizione. A livello italiano é la numero 1

giovedì, 14 novembre 2019, 14:34

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito alle difficoltà del termalismo in Toscana con particolare riferimento alle terme di Bagni di Lucca

mercoledì, 13 novembre 2019, 11:33

Oggi il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, ha aderito all'appello lanciato dal primo cittadino di Pescaglia Andrea Bonfanti a difesa del popolo curdo

martedì, 12 novembre 2019, 16:00

Giovedì 12 dicembre alle ore 21.15 presso la Biblioteca Comunale (ex chiesa Inglese) si svolgerà il Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Montaigne, giunto alla sua sesta edizione

martedì, 12 novembre 2019, 15:57

I giovani residenti nel territorio di Bagni di Lucca che hanno conseguito la Laurea nel corso dell' anno Accademico 2018-2019 esporranno brevemente l'argomento della propria Tesi. Al termine saranno consegnati dei riconoscimenti e quindi seguirà un festoso brindisi

martedì, 12 novembre 2019, 10:36

Domenica 10 novembre, organizzato dall'assessore alla cultura Antonio Bianchi con la presenza determinante di Virgilio Contrucci, camerlengo della Vicaria di Val di Lima, si è svolto l'ultimo appuntamento del 2019 per le visite guidate alla scoperta delle bellezze del territorio di Bagni di Lucca