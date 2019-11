Bagni di Lucca



Il Duo Atzori-Brunini in concerto nella Chiesa di Fornoli

giovedì, 28 novembre 2019, 09:25

Sarà il duo Atzori-Brunini il protagonista del quinto appuntamento musicale promosso dalla Scuola Civica di Musica “Salotti” che si terrà domenica 1 dicembre, alle ore 17.15, presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Fornoli (Bagni di Lucca).



Il programma della serata sarà incentrato su musiche di autori classici-romantici quali F. Carulli e J. K. Mertz e di autori barocchi quali S.L.Weiss e D. Scarlatti. Durante il concerto inoltre i due chitarristi eseguiranno alcuni brani con gli strumenti costruiti dal giovane liutaio barghigiano Marco Lugliani.

Il Duo chitarristico Atzori-Brunini nasce nel 2012 dall’amicizia e dalla stima reciproca che unisce i due musicisti entrambi brillantemente diplomati sotto la guida del M° Nuccio D’Angelo all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Mascagni” di Livorno. Il duo ha tenuto concerti in molte città italiane e all’estero suonando per importanti festival ed associazioni musicali quali Amici della Musica di Trapani, Festival Rebus – Sala piccola del Teatro Dal Verme di Milano, Associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, Festival di Bellagio e del Lago di Como, Festival 5 giornate – Milano, SoundScape Festival di Maccagno (Va), XV Festival Internazionale di Chitarra “Onde Sonore” di Bortigiadas (OT), “Musica & Musiche” di Seveso (Mb), Associazione Cluster – Lucca, III rassegna “Sentieri Chitarristici” di Prato, III Festival Internazionale della Chitarra di Calcinaia (Pi), I concerti del Tempietto – Roma, Turku Guitar Society (Finlandia). Interessati ai nuovi linguaggi musicali, i due musicisti, collaborano attivamente con importanti compositori contemporanei quali Girolamo Deraco, Umberto Bombardelli, Fabrizio Festa, Rossella Spinosa ed Eduardo Caballero Nel settembre 2017 hanno eseguito in prima assoluta "Æssenza" per due chitarre ed orchestra d'archi del compositore Girolamo Deraco a loro dedicato con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo sotto la direzione del M° Nikolay Lalov.

Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il mammalucco” e la parrocchia di Fornoli. L’ ingresso è libero ad offerta. Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: borgoamozzanomusica@gmail.com – Cell. 3498496612 o visitare il sito internet www.scuolacivicasalotti.it