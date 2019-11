Jasmine Paolini omaggiata dall'amministrazione comunale

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 22 novembre 2019, 13:12

Circa 40 richiedenti asilo dovranno essere accorpati in alcuni immobili della piccola frazione di Ponte a Serraglio a Bagni di Lucca. Ma cosa ne pensano i residenti di questo progetto? Per capirlo, La Gazzetta del Serchio è andata sul posto

venerdì, 22 novembre 2019, 11:11

Martedì 19 si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Montaigne. Su nomina del sindaco questa è la composizione: presidente, il professor Marcello Cherubini che dal 2008 guida la Fondazione; vice presidente David Barsi; consiglieri Giada Giusti, Mariano Mariani, Fabiana Petrucci e Gianfranco Pierotti

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:47

Sono queste le parole di Manuele Domenici, coordinatore di fratelli d'Italia a Bagni di Lucca, circa il centro collettivo per migranti a Ponte a Serraglio

mercoledì, 20 novembre 2019, 08:36

Il gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", per bocca del capogruppo Claudio Gemignani e della consigliera Laura Lucchesi, intervengono dopo la notizia della realizzazione di un centro collettivo per migranti nella frazione di Ponte a Serraglio

martedì, 19 novembre 2019, 19:05

Nella tarda serata di ieri il consigliere regionale Maurizio Marchetti ha concesso un’intervista alla Gazzetta del Serchio, durante la sua visita a Bagni di Lucca, su alcune delle questioni più “calde” della Valle del Serchio

martedì, 19 novembre 2019, 16:59

Il sindaco e l'amministrazione comunale sono venuti a conoscenza che, a seguito di un bando pubblico emanato dalla prefettura di Lucca, un'associazione operante sul territorio comunale è risultata vincitrice di un progetto per accoglienza di richiedenti asilo per un centro collettivo a Bagni di Lucca