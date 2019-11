Bagni di Lucca



L'amministrazione si congratula con Jasmine Paolini: "Un onore per Bagni di Lucca"

lunedì, 18 novembre 2019, 13:25

L'amministrazione di Bagni di Lucca e tutta la cittadinanza si congratulano con Jasmine Paolini, propria concittadina, per i risultati ottenuti nella disciplina del tennis. Jasmine é, infatti, tra le prime 100 giocatrici del ranking ed occupa la 95esima posizione. A livello italiano é la numero 1.



"È un grande onore - commenta l'amministrazione - avere una nostra cittadina che ci rappresenta in modo così brillante in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di tutti i suoi risultati e l'aspettiamo a Bagni di Lucca, appena avrà del tempo, per festeggiarla in maniera adeguata".



Il consigliere delegato allo sport, Silvano Salotti, é in contatto già da tempo con la sportiva, la quale ha promesso che troverà del tempo per venire a Bagni di Lucca. "Jasmine - dichiara l'assessore - rappresenta già il presente del tennis italiano, ma ci auguriamo che il futuro possa vederla realizzare le sue ambizioni".